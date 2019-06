11 giugno 2019- 17:36 Governo: Boccia, 'incertezza non aiuta, prevalga buon senso di Tria' (2)

(AdnKronos) - E Boccia ha spiegato che "Occorre una visione d'insieme: c'è stato un primo passo, che non basta, è stato fatto con il decreto crescita e lo sblocca cantieri: si è compreso che questione sociale e crescita economica vanno insieme, l'auspicio è che questa sia la direzione di marcia del governo, e che si passi dal contratto di governo ad una visione di medio termine del paese in cui crescita ed occupazione siano messi al centro dell'azione di governo".Per il numero uno degli Industriali italiani quindi "la questione industriale è strategica, per cui il paese deve affrontare le emergenze legate a casi specifici, ma bisogna andare oltre: un paese non si governa affrontando le emergenze, ma con una visione del futuro, e dopo la Brexit, l'Italia potrebbe diventare il più grande hub di attrazione degli investimenti stranieri: abbiamo tutte le potenzialità per farlo, ma occorrono le riforme".