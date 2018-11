21 novembre 2018- 18:52 Governo: Boccia, uscire da fase confusione, politica non divida

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Spero di uscire presto da questa fase di confusione". Così il leader di Confindustria Vincenzo Boccia torna sulla delicata situazione economica e politica dopo la bocciatura della manovrare da parte della Ue. "La politica dovrebbe individuare soluzioni e invece divide senza senso. Chi ha ruoli nella istituzioni del Paese dovrebbe piuttosto aver chiaro i toni che servono ad unire e compattare specialmente in un momento come questo, prosegue margine di un convegno di Fondirigenti ribadendo” occorre un senso di comunità anche nelle dichiarazioni”. E poi precisa: ”Confindustria non tifa né per questo né per quel governo, stiamo dicendo piuttosto che serve attenzione sui provvedimenti perché la crescita non arriva per magia”, conclude.