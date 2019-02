21 febbraio 2019- 13:46 Governo: Bonafè, 'Lega-M5S si salvano a vicenda ma non salvano Paese'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "I grillini salvano Salvini dal processo e Salvini salva i grillini dall'impiccio sulla Tav. Se non è uno scambio questo... Ma quello che io mi domando è come si faccia a continuare a parlare delle sorti del ministro dell'Interno e non si affrontino i temi economici del Paese". Così l'eurodeputata del Pd, Simona Bonafè, ospite a Coffee Break."Tutti gli indicatori dicono che siamo in recessione - prosegue - mentre Salvini e Di Maio dicono che va tutto bene. Il nostro Paese è fanalino di coda, la produzione industriale cala a picco e il governo si avvita su Tav si, Tav no. È ora di smettere di prendere in giro gli italiani".