2 maggio 2018- 09:06 Governo: Bonafede, al voto comunque vada direzione Pd, scaduto tempo

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Il M5S ha impiegato due mesi per cercare un dibattito, è evidente che nessuno voleva perdere tempo". Matteo Renzi ha "chiuso ogni possibilità di dialogo contraddicendo quello che ha detto Martina", dunque anche se domani il segretario reggente dem dovesse ottenere la fiducia per un mandato a trattare -"ipotesi da non prendere in considerazione visto che Renzi è stato chiarissimo- per noi è finito il tempo". Lo dice Alfonso Bonafede, esponente di spicco del M5S, ospite di 24 Mattino su Radio 24."Siamo stati dietro ai se e ai forse - rivendica Bonafede - ora è finito il tempo. Visto che Lega e Pd pensano solo al loro orticello, si vada al voto", senza passare da un governo che riscriva la legge elettorale, "visto che non ci sono i presupposti per cambiarla". Tornare alle urne subito, per l'esponente grillino, darebbe luogo a un "vero e proprio ballottaggio tra Lega e 5S"."Salvini mette un due picche in spiaggia, fa anche ridere se vogliamo - prosegue Bonafede - ma tutti i cittadini hanno chiesto un governo di cambiamento e noi siamo stati l'unica forza politica a rispondere a questo appello".