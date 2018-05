2 maggio 2018- 09:55 Governo: Bonafede, Renzi ha chiuso in preda a delirio di egocentrismo

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Noi ci siamo trovati di fronte, da una parte, a Salvini che decide di non lasciare Silvio Berlusconi, dall'altro al Pd dove è evidente che qualsiasi dibattito, ammesso ci fosse, si sia chiuso domenica sera con Renzi che, in preda a un delirio di egocentrismo che poi è la sua condizione naturale, è andato a chiudere tutte le porte". Lo ha detto Alfonso Bonafede, deputato di spicco del M5S e disegnato ministro della Giustizia del governo M5S presentato prima delle urne, ai microfoni di '24 mattino' su Radio 24. Bonafede ha puntualizzato che il dialogo con i dem "non era finalizzato a dire 'facciamo un governo insieme', ma a individuare dei punti di programma da realizzare" sulla base di un contratto alla tedesca, "scrivendo modalità e tempi per raggiungere tali obiettivi".