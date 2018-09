22 settembre 2018- 13:32 Governo: Bonelli, Casalino va licenziato

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Casalino deve dimettersi o deve essere immediatamente licenziato. Non possono restare impunite le sue minacce e i suoi insulti ai dirigenti e funzionari del ministero dell'Economia, solo perché non trovano 10 miliardi per mantenere le promesse elettorali mentre loro regalano ad evasori fiscali decine e decine di miliardi con il condono". Lo afferma Angelo Bonelli, esponente dei Verdi.