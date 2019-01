26 gennaio 2019- 18:09 Governo: Bonino, 'con Lega-M5S a rischio democrazia'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "La democrazia liberale è a rischio" con il governo Lega-M5S. Lo ha detto Emma Bonino intervenendo al congresso di +Europa in corso a Milano. "Siamo di fronte al tentativo e alla costruzione di una concezione autoritaria. Per il M5s siccome uno vale uno, il Parlamento a breve non avrà più senso e potremmo tirarli a sorte i parlamentari. Dall'altra parte abbiamo una concezione autoritaria di chi sta meglio a Mosca che in Europa".