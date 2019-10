12 ottobre 2019- 10:47 **Governo: Borrelli, 'in bilancio proroga emergenza nell'Italia centrale'**

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - "Nella manovra di bilancio ci sarà la proroga dell'emergenza nell'Italia centrale colpita da calamità naturali e ci saranno le risorse per la messa in sicurezza dei danni provocati da dissesti e alluvioni. Noi comunque puntiamo ad avere fondi specifici a valere sulla programmazione europea". Lo ha annunciato il capo della Protezione, Angelo Borrelli, a Palermo per "la settimana nazionale di protezione civile".