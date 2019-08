29 agosto 2019- 08:54 Governo: Boschi, 'complicate intese M5S-Pd per Regionali'

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - "Mi sembra molto complicato" pensare ad intese M5S-Pd per le prossime Regionali. Lo dice Maria Elena Boschi in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Una cosa -spiega- è un accordo di governo, altro un matrimonio politico. Non correrei troppo".