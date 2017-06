GOVERNO: BOSCHI, CON ATTUALE ESECUTIVO MENO DECRETI LEGGE

15 giugno 2017- 09:15

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - L'attuale governo, con "una media di 2,2 al mese", ha fatto ricorso ai decreti legge in maniera minore rispetto a quelli precedenti. Lo ha sottolineato la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, in un'audizione al Comitato per la legislazione della Camera. Le medie degli esecutivi Renzi, Letta e Monti sono state invece, rispettivamente, di 3,3, 2,5 e 2,8. Con l'attuale governo "abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un decreto legge ogni tredici giorni".