GOVERNO: BOSCHI, IN TRE ANNI SCESI DA 889 A 111 LE LEGGI DA ATTUARE (2)

15 giugno 2017- 09:48

(AdnKronos) - "Anche da un punto di vista dell'autoapplicatività dei provvedimenti -ha detto ancora la sottosegretaria- abbiamo cercato di porre particolare attenzione a questo criterio. Siamo partiti da una percentuale che all'inizio del 2014 era di poco superiore al 30 per cento", mentre "alla fine del 2016 abbiamo raggiunto il 64 per cento, con un miglioramento ulteriore con l'attuale governo rispetto alla riduzione del ricorso ai decreti attuativi per ciascuna disposizione legislativa: con il precedente governo erano circa 7,4 per ogni disposizione legislativa attualmente sono 4,4, per evitare che ci sia un continuo rinvio alla sede governativa delle scelte". Infine Boschi ha sottolineato che nell'esercizio delle deleghe legislative si è registrata "grande adesione ai pareri parlamentari, una forte attenzione rispetto alle proposte che venivano dal Parlamento".