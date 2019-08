21 agosto 2019- 13:45 Governo: Boschi, 'non farò parte di esecutivo con M5S'

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Zingaretti ha il pieno mandato come segretario per gestire questa fase di confronto perchè il nostro obiettivo è evitare che la campagna elettorale perenne di Salvini la paghino gli italiani. Quindi da parte nostra pieno appoggio al segretario e mi auguro ci sia a parte di tutti. Io sono ottimista perchè spero che nessuno si assuma la responsabilità di far pagare più tasse agli italiani". Lo ha detto Maria Elena Boschi al termine della Direzione Pd. Se ci sarò "un governo con M5S io non ne farò parte. Posso votare la fiducia se ci sarà l'ipotesi di un governo da sostenere, darò una mano sui contenuti ma al governo con i 5 Stelle ma anche no", aggiunge. Quanto alla natura del governo, "noi preferiamo un governo istituzionale. Se sarà legislatura non ci impicchiamo alla formule, vediamo se ci sono i margini per un governo di legislatura".