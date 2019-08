29 agosto 2019- 08:51 Governo: Boschi, 'taglio parlamentari con riforma bicameralismo e sistema voto'

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - Per il taglio dei parlamentari "mi pare che i numeri in Parlamento ci siano anche senza di noi. Ma vedremo se questo punto rientrerà come credo negli accordi di governo. Tagliare i parlamentari non è un problema, farlo senza modificare il bicameralismo è una occasione persa". Lo dice Maria Elena Boschi intervistata da 'Il Messaggero'."Sicuramente -aggiunge- se come immagino verrà approvato il taglio dei parlamentari, occorrerà cambiare la legge elettorale altrimenti rischiamo che alcune regioni siano sottorappresentate. Preferisco il maggioritario, sempre. Se però prevarrà un accordo per fare il proporzionale puro l'importante è che sia una riforma il più condivisa possibile".