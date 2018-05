9 maggio 2018- 13:17 Governo: Bossi, Berlusconi faccia partire Lega-M5S, gli conviene

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "A Berlusconi conviene. Faccia partire il governo e poi deciderà provvedimento per provvedimento. Gli conviene. Se fossi in lui, io farei così". Lo dice Umberto Bossi parlando con i cronisti alla Camera. "Se ho sentito Berlusconi in questi giorni? L'ho cercato ma non sono riuscito a parlargli". E il mancato riconoscimento a Berlusconi? "Se lo può conquistare sul campo".