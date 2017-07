GOVERNO: BRUNETTA, BENE COERENZA COSTA, BENTORNATO IN CENTRODESTRA

19 luglio 2017- 17:31

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - “In un mondo politico nel quale abbondano i ‘poltronari’ di professione va, senza alcun dubbio, elogiata la coerenza e la linearità di azione dell’amico Costa. Enrico, con una scelta di rettitudine, ha rimesso il suo mandato da ministro del governo Gentiloni per poter ‘lavorare –come ha giustamente evidenziato– ad un programma politico di ampio respiro che riunisca quelle forze liberali che per decenni hanno incarnato aspirazioni, ideali, valori, interessi di milioni di italiani che hanno sempre respinto soluzioni estremistiche e demagogiche’". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta."Costa -aggiunge- ha deciso di costruire ‘ponti’ con Forza Italia e con il presidente Silvio Berlusconi e di recidere ogni legame che lo teneva ancorato ad un governo di sinistra che già da tempo non sentiva più suo. Ha rinunciato con grande coraggio al suo ruolo, per tenersi le sue convinzioni e il suo pensiero. Nessuna ambiguità, nessun doppio gioco. Una trasparenza che apprezziamo e che ci fa dire: caro Enrico, bentornato nel centrodestra”.