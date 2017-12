GOVERNO: BRUNETTA, RENZI PARLA DI 'MISTER SPREAD' E C'è INDAGINE DEUTSCHE BANK

10 dicembre 2017- 12:39

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - “Povero Renzi, ormai non gliene va bene una. Abbandonato da tutti i suoi potenziali alleati, sempre più solo, con il Partito democratico ai minimi termini per tutti i sondaggisti, disperato in vista della corsa per le prossime elezioni politiche, il segretario Dem, proprio nel giorno in cui emergono nuove inquietanti verità in merito alla speculazione finanziaria contro il nostro Paese nel 2011 (leggasi indagine della Procura di Milano sul ruolo della Deutsche Bank), definisce Berlusconi ‘mister spread’". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta. "Alcuni, non noi, dicono che Renzi -aggiunge- porta sfiga. Beh, certamente un po’ sfigato è. Iellato cronico: dice una cosa e si palesa esattamente quella contraria. Per uno che fa politica un problemino mica da poco... Ma al fiorentino, siamo certi, non interessa la verità su quel 2011, né la riabilitazione dell’immagine del nostro Paese a livello internazionale. Continuerà a ripetere a pappagallo i suoi slogan ingialliti e si preparerà ad una campagna elettorale comica, come questi suoi anni al potere. Uno Zelig contemporaneo che ha stancato e che ormai non attira più nessuno. Ridicolo!”