1 giugno 2019- 14:59 Governo: Buffagni, 'giornate confuse, ma bene comune al primo posto'

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Direzione Roma per la Festa della Repubblica; nonostante giornate un po' confuse serve mantenere lucidità e mettere il bene comune al primo posto...". Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario M5S Stefano Buffagni. "La storia è costellata di momenti difficili... vi invito a leggere una frase di anni fa; i problemi arrivano da lontano ma non dobbiamo aver paura a lavorare per risolverli un passo alla volta spiegandoli. Il bilancio deve essere equilibrato, il tesoro ripianato, il debito pubblico ridotto - scrive dunque Buffagni citando Marco Tullio Cicerone - l'arroganza della burocrazia moderata e controllata, e l'assistenza alle nazioni estere tagliata, per far si' che Roma non vada in bancarotta".