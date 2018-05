2 maggio 2018- 12:57 Governo: Buffagni (M5S) a Salvini, vuoi cambiare paese o giocare con ruspe?

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Serve lavorare per creare un futuro per il paese, mentre il parlamento è immobile preda dei blocchi granitici che difendono il passato. Salvini... vuoi cambiare il paese o vuoi giocare solo con le ruspe mentre blocchi il risorgimento e garantisci solo la restaurazione?". Lo scrive su Facebook Stefano Buffagni, deputato e volto in ascesa del M5S.