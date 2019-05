23 maggio 2019- 11:03 Governo: Bussetti, 'Siamo una bella squadra, mi auguro che dopo elezioni vada avanti'

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Io sono qui per lavorare, lavoro sette giorni su sette. Mi auguro che dopo le elezioni tutto prosegua per il meglio, perché il governo è composto da una bella squadra. Credetemi, fatto di persone che hanno a cuore il bene dell'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti parlando a margine delle commemorazioni per la strage di Falcone. E sulle polemiche quotidiane all'interno del governo, ha minimizzato: "Le polemiche fanno parte della politica, ma ci sono anche tante cose positive".