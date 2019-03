13 marzo 2019- 11:12 Governo: caffè in galleria Sordi per Conte, Salvini e Sgarbi

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Caffè in galleria Alberto Sordi, a due passi da palazzo Chigi, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Conte e Salvini hanno lasciato la sala polifunzionale dove era in corso la presentazione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo, e hanno deciso di prendere un caffè imbattendosi così nel noto critico, deputato di Fi, con cui hanno fatto una breve pausa al bar in Galleria.