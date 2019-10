19 ottobre 2019- 11:31 Governo: Caiazza, 'molto preoccupato su giustizia penale, rischio saldatura M5S-Pd'

Taormina (Messina), 19 ott. (Adnkronos) - "Io sono molto preoccupato per la giustizia penale. Perché io vedo che c'è il rischio che sulle tematiche giustizialiste e populiste si possa creare una saldatura al Governo tra i Cinque Stelle, che non si muovono di un passo, e quella parte, non piccola e non banale, del Pd che non da ora ha mostrato di avere poche sensibilità liberali sulla giustizia penale". E' la preoccupazione espressa all'Adnkronos dal Presidente dell'Unione camere penali Gian Domenico Caiazza che oggi farà la sua relazione al congresso straordinario di Taormina (Messina. "Speriamo di essere smentiti ma la nostra preoccupazione è molto forte". ha aggiunto.