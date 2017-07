GOVERNO: CALDEROLI, NON HA PIù MAGGIORANZA

19 luglio 2017- 17:25

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "In questo momento di emergenza sul fronte immigrazione avremmo bisogno di un governo autorevole, per far sentire la nostra voce in Europa e imporla, anche alzando i toni e sbattendo i punti sui tavoli. Invece abbiamo un governo che perde i pezzi e i ministri, che non ha più una maggioranza politica a sostenerlo, che resta a galla solo per gli imbullonati alla cadrega che vogliono resistere fino all'ultimo giorno di legislatura". Lo afferma il responsabile Organizzazione della Lega, Roberto Calderoli."Così -aggiunge- stiamo perdendo mesi preziosi, con questo stallo che danneggia il Paese e i cittadini e le imprese. Possibile che nessuno nell'esecutivo abbia un briciolo di responsabilità e non comprenda che devono farsi da parte e far tornare subito al voto il Paese?".