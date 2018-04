26 aprile 2018- 20:05 Governo: Calenda, alleanza politica con M5S errore esiziale per Pd

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Non è una minaccia, ci mancherebbe. Come molti altri militanti ritengo alleanza politica con M5S errore esiziale". Lo scrive su twitter il ministro Carlo Calenda rispondendo a un utente che lo aveva sollecitato così: "Mi sfugge la 'minaccia' di @CarloCalenda di dimettersi dal Pd (che ruolo ricopre esattamente??) qualora dovesse fare accordo con 5s. Può illuminarmi, ministro?". Risponde Calenda: "Nessuno. Proprio per questo mi sentirei libero di farlo. Non sono stato eletto con i voti del Pd. Militante semplice".