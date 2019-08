27 agosto 2019- 11:35 Governo: Calenda, 'calarsi le braghe non si può, un po' di orgoglio'

Roma, 27 ago. (AdnKronos) - "Non c’è esito. Ci sono ultimatum da parte di Grillo e Di Maio su un Pdc trasformista che ha firmato tutte le peggiori porcate del Governo giallo verde. Nicola Zingaretti aveva detto no. Calarsi le braghe non si può. Il tempo scadeva ieri. Basta ritrovate un po’ di orgoglio diamine!!!". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.