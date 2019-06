6 giugno 2019- 14:02 Governo: Calenda, 'da Ilva a Whirlpool, Di Maio rifugge ogni responsabilità'

Roma, 6 giu. (AdnKronos) - "Luigi Di Maio non riconosce mai responsabilità: Ilva, Tap, Whirlpool, Mercatone, Pernigotti, Deficit, crescita. Fare il vicepremier e il capo politico del 5S è il massimo che può provare a fare. Il governo è solo questione di assunzione di responsabilità. Non è roba sua. Lo riconoscesse". Lo scrive in un tweet l'ex ministro Carlo Calenda.