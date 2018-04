30 aprile 2018- 12:04 Governo: Calenda, d'accordo con Renzi al 100%, palla a M5S e Lega

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Condivido al 100% e non mi capitava da tempo. Su 'La Repubblica' avevo provato a definire contenuti Governo istituzionale e Legislatura costituente per avviare 3a Repubblica. Il Pd recupera autorevolezza se mette in campo una proposta propria non se si divide su quella degli altri". È quanto scrive, in un tweet, il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda , commentando le dichiarazioni di ieri sera dell'ex Premier, Matteo Renzi, secondo il quale "la palla è nelle mani del M5S e della Lega. Se non sono capaci di mettere in pratica le mirabolanti promesse fatte o torniamo a votare o riconosciamo che il sistema istituzionale italiano non funziona".