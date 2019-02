10 febbraio 2019- 15:57 Governo: Calenda, 'Moavero dovrebbe dimettersi'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Moavero a Scelta Civica era filo tedesco, ora non dice una sola parola su qualsiasi dossier difficile" e resta in un governo "sovranista e casinista. Dovrebbe avere la dignità di dimettersi, ma non lo farà perché essere ministro degli Esteri è un incarico prestigioso". Lo ha detto Carlo Calenda a In Mezz'ora in Più.