GOVERNO: CALENDA, NON GALLEGGIA, CAPACITà LEADERSHIP GENTILONI NON COMUNE

15 luglio 2017- 10:20

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "L'unica sensazione che non ho è quella del galleggiamento" del Governo. Ad affermarlo il ministro economico, Carlo Calenda, in un'intervista a 'Il Sole 24 ore'. "Banche, migranti, giustizia penale, ius soli, Ilva, Alitalia, eccetera, il lavoro fatto dal Governo in questi mesi è stato tutt'altro che una placida routine. Io credo - sottolinea Calenda - che a Gentiloni vada riconosciuto il fatto di aver dimostrato capacità di leadership e resilienza non comuni".