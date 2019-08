28 agosto 2019- 15:07 Governo: Calenda, 'non sarei mai entrato in esecutivo che non condivido'

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - "Non sarei potuto entrare in un Governo che non condividevo. E credimi nulla mi avrebbe fatto più felice che poter tornare al Mise. Nulla. È il lavoro che ho amato di più. Ma non si può. La reputazione è una". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.