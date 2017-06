GOVERNO: CALENDA, SI POSSONO FARE RIFORME IMPORTANTI E FINANZIARIA SERIA

12 giugno 2017- 14:22

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - L'Italia avrà "davanti mesi complicati, ma si possono portare a casa riforme importanti: come la Sen", la strategia energetica nazionale, "la legge concorrenza, la legge sul diritto fallimentare e fare una finanziaria seria che non sarà lacrime e sangue ma seria". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando all'assemblea generale di Assolombarda. Calenda dal palco del teatro alla Scala ha sottolineato che "la scelta di tagliare l'Irpef, che tutti adotteranno immediatamente perché è popolare, ha un senso se la puoi tagliare di un livello tale che davvero fai ripartire i consumi". Altrimenti forse "conviene insistere nel tagliare l'Irap e continuare a lavorare sui costi dell'energia per dare competitività alle imprese che possono poi esportare".