30 aprile 2018- 20:28 Governo: Calenda, strada più giusta è esecutivo istituzionale

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Noi abbiamo perso ma nessuno a vinto" le elezioni. Proprio per questo servirebbe "un Governo istituzionale che metta le mani alle cose che non funzionano. Per me sarebbe la cosa più giusta da fare". Così a 'Zapping' su Radio 1 Rai è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. "Certo il Pd si deve sedere con tutti ma deve difendere i suoi valori e le sue idee", sottolinea ancora il ministro.Ritornando sulle sue dichiarazioni in merito a un eventuale abbandono del Partito Democratico in caso di un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, il ministro torna a ribadire che queste dichiarazioni "non erano un gesto di arroganza": "Non sono in parlamento con il Pd. Ho preso la tessera del partito il giorno dopo l'esito delle elezioni. Sono libero di essere dentro una comunità se questa rappresenta i miei valori e le mie idee".