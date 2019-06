10 giugno 2019- 15:19 Governo: Calenda twitta risposta Mise, 'no incontro con Di Maio, che sorpresa'

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Surprise, surprise", scrive Carlo Calenda su twitter a commento della lettera del Mise (che l'ex-ministro pubblica sul social network) nella quale si spiega che il ministro Luigi Di Maio non potrà incontrarlo. "Gentile on. Calenda, purtroppo -si legge nel testo- impegni già calendarizzati non consentono al ministro Di Maio di incontrarla domani come da lei richiesto. Cordiali saluti, segreteria del ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche sociali".