4 settembre 2019- 11:59 Governo: Cancelleri (m5S), 'voto su Rousseau celebrazione democrazia diretta'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Ho votato. Cosa? Mettiamola così: sono stato fra gli 80mila". Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, si smarca così dalla domanda sul voto di ieri sulla piattaforma Rousseau con cui il Movimento ha acceso il semaforo verde sull'intesa col Pd per un Conte bis. Il 79,3% degli iscritti ha votato sì (63.146 a favore contro 16488 no), facendo registrare anche un record di votanti: 79634 su 117194 aventi diritto. "Ieri tutto il mondo politico, economico, istituzionale ha atteso l'esito della votazione su Rousseau e non è roba da poco - commenta all'Adnkronos - Un voto che è la celebrazione della democrazia diretta. Credo si possa dire che sia stato l'atto di democrazia digitale più partecipato di sempre".