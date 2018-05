2 maggio 2018- 13:10 Governo: Cancelleri, Salvini? Scelga tra futuro o stampella Berlusconi (2)

(AdnKronos) - Per il pentastellato quella di un Governo con Forza Italia è "un'ipotesi che non è mai stata presa in considerazione, è una cosa fuori da ogni logica. Se Salvini vuole continuare a fare la stampella di Berlusconi faccia pure ma a noi non interessa". Chiusa la porta a Forza Italia, sembra, dopo le parole di Renzi, archiviata anche l'ipotesi di un Governo del Pd. "I numeri erano risicatissimi" dice Cancelleri, per il quale, però, il Pd "se si 'depura' da Renzi è un partito che può avere una possibilità. Dentro c'è una spaccatura profondissima, che potrebbe portare in direzione a qualcosa di eclatante". L'unica via d'uscita resta allora il voto anticipato. Ma non prima di una riscrittura delle 'regole'. "C'è un Parlamento e un Governo - dice Cancelleri -, si può fare una legge elettorale in maniera veloce oppure si possono apportare dei piccoli correttivi. Sicuramente non si può continuare in questo modo". Né è percorrile la strada del Governo istituzionale. "Ne abbiamo avuto tantissimi, i cittadini vogliono vedere al Governo chi hanno votato, invece in Italia si fanno le elezioni e poi governa chi non ha neppure partecipato al voto. Mi sembra una cosa paradossale. Si deve trovare il modo per uscire da questo stallo - conclude il leader pentastellato -: o qualcuno si libera dai propri legami di coalizione oppure si fa una legge elettorale e si va a votare. Non ci sono altre strade".