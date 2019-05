30 maggio 2019- 14:01 Governo: capigruppo M5S, 'valuterà Di Maio se lasciare un ministero'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Lasciare uno dei due ministeri? "Valuterà lui...". Così il capogruppo del M5S alla Camera, Francesco D'Uva, risponde a chi gli chiede se Luigi Di Maio lascerà uno dei due dicasteri che a lui fanno capo, Lavoro e Sviluppo economico."E' una scelta che compete lui - gli fa eco il capogruppo grillino al Senato, Stefano Patuanelli - e anche in un dialogo dell'altra forza politica che esprime presenze in Cdm, ovviamente. Dunque non è una determinazione autonoma che può prendere lui tout court", ragiona.Di Maio, per Patuanelli, "ha un carico di lavoro immenso", tuttavia "non deve rinunciare a qualche incarico ma essere supportato nelle decisioni e nel modo in cui si forma la linea politica del M5S: questa è la sfida della riorganizzazione che spetta ora al Movimento".