27 febbraio 2019- 18:21 Governo: Casaleggio a p.Chigi, riunione tecnica su cittadinanza digitale

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Davide Casaleggio a Palazzo Chigi, attorno all'ora di pranzo, mentre è in corso il Cdm. A 'pizzicarlo' la telecamera del Fatto quotidiano, che lo vede spuntare dal retro del palazzo dove ha sede il governo italiano. A dispetto dei rumors che rimbalzano tra parlamentari e cronisti, Casaleggio non vede Rocco Casalino, alle prese in queste ore col caso Sarti, né tantomeno il vicepremier Luigi Di Maio. Il presidente dell'associazione Rousseau varca la sede dell'esecutivo per un incontro tecnico sulla cittadinanza digitale, in vista del villaggio Rousseau in programma il 9 e il 10 marzo a Milano. A quanto apprende l'Adnkronos, Casaleggio vede il capo della segreteria particolare di Di Maio, Dario De Falco, e il consigliere giuridico, sempre in forza all'ufficio del vicepremier, Marco Bellezza. Una riunione, confermano dall'entourage di Casaleggio, durata una quarantina di minuti appena, e avvenuta a palazzo Chigi per comodità logistica e visti i tempi ristretti.