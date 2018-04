18 aprile 2018- 16:21 Governo: Casellati seconda 'esploratrice' dopo Nilde Iotti/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Cossiga, prima di affidare come detto un'esplorazione a Iotti nel 1987, nell'estate dell'anno precedente, chiamò il presidente del Senato, Fanfani, a coadiuvarlo nella ricerca di una soluzione per la crisi apertasi con le dimissioni del primo governo di Bettino Craxi. Sempre durante una delle crisi più lunghe e difficili, all'epoca del pentapartito, prima che si riuscisse a dar vita al sesto gabinetto presieduto da Giulio Andreotti, fu al presidente del Senato, Giovanni Spadolini, che dal 26 maggio all'11 giugno 1989 fu affidato un mandato esplorativo, che portò a termine dopo due giri di consultazioni, anche se dovette passare più di un mese per veder risolta una crisi durata alla fine 64 giorni.In epoca più recente, prima di sciogliere le Camere dopo le dimissioni di Romano Prodi nel gennaio del 2008, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affidò al presidente del Senato, Franco Marini, l'incarico di esplorare se tra le forze politiche esistesse la possibilità di consenso su una riforma delle legge elettorale e di sostegno ad un governo che accompagnasse l'approvazione di tale riforma, assumendo nel frattempo le decisioni più urgenti.