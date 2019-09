4 settembre 2019- 11:00 Governo: Casini, 'alleanza con Leu imbarazzante'

Roma, 4 set. (AdnKronos) - "Mi auguro che non nasca un governo troppo squilibrato a sinistra. Se il bicolore Pd-M5S si trasforma in un tricolore con Leu, molti di noi saranno in forte imbarazzo". Lo scrive sul suo profilo Facebook Pier Ferdinando Casini.