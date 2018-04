28 aprile 2018- 09:40 Governo: Casini, Renzi si sieda al tavolo dei grillini

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Il Pd deve essere sensibile ai richiami di responsabilità di Mattarella. Ma non può caricarsi l'onere di una situazione così scompaginata. Sarebbe un suicidio". Per l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, intervistato da Qn, "i partiti che hanno avuto la maggioranza relativa devono offrire una proposta di governo credibile, che parta dal riconoscimento delle ragioni altrui, perché le proprie ragioni, da sole, non hanno il 51%". Se questa premessa si concretizza, "il Pd ha il dovere di sedersi a un tavolo, è un partito responsabile e non sfascista". E al tavolo "dovrebbe sedersi anche e soprattutto Renzi. Si è dimesso come atto di sensibilità, però ora ha il dovere di guidare la sua comunità perché ne è il leader più riconoscibile e riconosciuto. Non può stare in panchina". "Il Pd legga bene i risultati elettorali: ha vinto pochi collegi uninominali nei quartieri centrali delle grandi città, mentre il popolo della Cgil ha votato Cinquestelle o addirittura Lega. Alla sinistra del Pd non c'è una prateria, c'è un misero 3%", osserva Casini, secondo cui "stando così le cose, bisogna riconoscere che la situazione è quasi compromessa. Operiamo con serietà e cerchiamo di passare dagli slogan autoreferenziali a un accordo sulle cose possibili". Quanto al centrodestra, "fa solo finta di esistere. Abbiamo passato due mesi a sentire Salvini e Berlusconi dire cose inconciliabili tra loro: uno sta con la Le Pen, uno con la Merkel. E' una finzione elettorale", conclude.