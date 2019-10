3 ottobre 2019- 13:47 Governo: Cdm alle 16.30, all'odg 'scongelamento' risparmi Rdc e quota 100 (2)

(AdnKronos) - E ancora: Decreto del Presidente della Repubblica con Regolamento concernente la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registratinel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in attuazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Esame preliminare (Presidenza - Interno);Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; determinazioni a norma dell’articolo 2, comma 3, lettera g), della legge n. 400/1988; deliberazioni in merito alla costituzione nei giudizi promossi dalle Regioni Umbria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia dinanzi alla Corte Costituzionale". Infine, la norma che 'scongela' i risparmi ottenuti da Reddito di cittadinanza e quota 100. Delibera a norma dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 61/2019. Proposta di delibera del Consiglio dei ministri in merito agli accantonamenti disposti per l’anno 2019 di cui all’Allegato 1 del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61; Varie ed eventuali.