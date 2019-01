10 gennaio 2019- 14:14 Governo: Cdm alle 17, in odg non c'è nomina Consob

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Si terrà alle 17 il cdm in programma nel pomeriggio di oggi. Nell'ordine del giorno non figura la nomina alla presidenza Consob, seppur ieri il vicepremier Luigi Di Maio abbia ufficializzato il nome di Marcello Minenna. All'odg misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forense e un decreto legislativo sul codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge del 19 ottobre 2017 n.155.