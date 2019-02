14 febbraio 2019- 17:43 Governo: Cdm alle 19, comunicazioni su Autonomie

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna alle ore 19,00 a Palazzo Chigi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Confermato il testo sulle Autonomie ma non è prevista una votazione. Questo l'ordine del giorno: disegno di legge su deleghe al governo per il miglioramento della pubblica amministrazione esame definitivo (Pubblica Amministrazione). Sono poi all'odg una serie di ddl di ratifica di accordi internazionali: disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (Affari Esteri - Affari Europei); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l’Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (Affari Esteri - Affari Europei). Ed ancora: disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la fondazione internazionale tra l’Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte, ed i paesi dell’America Latina e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 (Affari Esteri - Affari Europei); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra l’Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte, e la confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (Affari Esteri - Affari Europei); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato economico tra l’Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte, e gli stati della Sadc aderenti all’ape, dall’altra, con allegati, fatto a Kasane il 10 giugno 2016 (Affari Esteri - Affari Europei). Inoltre all'odg il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il governo della Repubblica Italiana e il governo dell’Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (Affari Esteri); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il governo della Repubblica Italiana e il governo dello stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (Affari Esteri); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo italiano e il governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica fatto a Roma il 23 maggio 2016 (Affari Esteri).