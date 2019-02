14 febbraio 2019- 17:44 Governo: Cdm alle 19, comunicazioni su Autonomie (2)

(AdnKronos) - All'odg del Cdm anche il decreto legislativo su modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/ce, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - esame preliminare (Salute); il decreto legislativo su attuazione della direttiva (Ue) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea, esame preliminare (Affari Europei - Infrastrutture e Trasporti).Il decreto legislativo sull'attuazione della direttiva (Ue) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, esame preliminare (Infrastrutture e Trasporti); il decreto legislativo su attuazione della delega di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, esame definitivo (Affari europei - Sviluppo economico - Giustizia).Il decreto legislativo su attuazione della direttiva (Ue) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2015/2424, del parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, esame definitivo (Affari Europei - Sviluppo Economico); il decreto legislativo su adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/cee del consiglio - esame definitivo (Affari Europei - Sviluppo Economico – Lavoro e Politiche Sociali); comunicazioni in merito ai procedimenti in corso ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione; leggi regionali; varie ed eventuali.