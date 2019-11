6 novembre 2019- 13:25 Governo: Cdm convocato oggi alle 17

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Il consiglio dei ministri è convocato in data odierne, alle ore 17.00 a palazzo Chigi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Questo l'ordine del giorno: Decreto legislativo su norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica (Presidenza - Affari regionali). Decreto del presidente della Repubblica su modifiche al decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di stato che espleta funzione di polizia - esame preliminare (Presidenza - Interno). Decreto del presidente del Consiglio dei ministri su regolamento di organizzazione del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Modifiche al decreto del presidente del Consiglio 19 giugno 2019, n. 97, ai sensi dell’articolo 5 del decreto–legge 21 settembre 2019, n. 104 (ambiente). Leggi regionali esame, ai sensi dell’articolo 127 della costituzione, di leggi regionali. Ed ancora: provvedimenti a norma dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 1/2018 dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola; estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 1° luglio 2019, nel territorio del comune di Grosio nella provincia di Sondrio e nel territorio dei comuni di Ono San Pietro e Cerveno della provincia di Brescia e Casargo della provincia di Lecco; - provvedimenti a norma dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali proposta di scioglimento di un consiglio comunale; - provvedimenti a norma dell’articolo 6 del d.lgs. n. 216/2010 esame preliminare dello schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri recante aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020; - varie ed eventuali.