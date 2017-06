GOVERNO: CDM DOMANI ALLE 12

27 giugno 2017- 21:41

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 28 giugno 2017 alle ore 12,00 a Palazzo Chigi. Questo l'ordine del giorno, come si legge in una nota di palazzo Chigi: "Disegno di legge su ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'Organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; dello Scambio di Lettere tra Repubblica italiana e ICCROM, aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di Note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; del Memorandum d'Intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (Affari esteri e cooperazione internazionale)". Ed ancora "disegno di legge su ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del centro situati in Italia, con allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (Affari esteri e cooperazione internazionale); decreto legislativo su Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - esame definitivo (Lavoro e politiche sociali); decreto legislativo su revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma della legge 6 giugno 2016, n.106 - esame definitivo (Lavoro e politiche sociali)"."Decreto legislativo su disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma l, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - esame definitivo (Lavoro e politiche sociali); decreto legislativo: disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/ce, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (Ue) n.1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili - esame preliminare (Presidenza - Giustizia); leggi regionali; varie ed eventuali".