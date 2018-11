27 novembre 2018- 21:16 Governo: Cdm domani alle 13, a odg ddl tutela vittime violenza domestica (2)

(AdnKronos) - All'odg del Cdm anche il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dello scambio di note per la proroga dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016 (Affari esteri - Difesa); disegno di legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002 e della convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (Affari esteri). il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo (n. 3) all'accordo sulla sede tra il governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 (Affari esteri); decreto legislativo di attuazione della direttiva del consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/ce per quanto riguarda il trattamento dei buoni - corrispettivo - esame definitivo (Affari europei - Economia e finanze); decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (Ue) 2016/1164 del consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (Ue) 2017/952 del consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (Ue) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con paesi terzi - esame definitivo (Affari europei - Economia e finanze). Il decreto del presidente della Repubblica per il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam - esame preliminare (Presidenza - Istruzione universita’ e ricerca); leggi regionali; varie ed eventuali.