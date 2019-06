28 giugno 2019- 14:18 Governo: Cdm lunedì alle 18, all'odg assestamento bilancio

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per lunedì primo luglio 2019 alle ore 18 a Palazzo Chigi, all'ordine del giorno, come noto, il Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 e l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019, un ddl su cui il premier Giuseppe Conte ha puntato molto per la trattativa con l'Ue volta ad evitare la procedura d'infrazione sui conti pubblici.All'odg del cdm di lunedì figurano, inoltre, il decreto legislativo recante Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, in esame preliminare, e il decreto del Presidente della Repubblica sul Regolamento recante modifica dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente regolamento di attuazionedella direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (approvazione testo definitivo).