30 settembre 2019- 12:34 Governo: Cdm sul Def alle 18,30

Roma, 30 set. (AdnKronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle 18,30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019. Si legge in una nota di palazzo Chigi.