5 settembre 2019- 19:01 Governo: Cecilia Strada al nuovo esecutivo, 'ribadite che salvare in mare è un obbligo'

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Caro governo: parlano (anche di voi). Agite sulle cause che spingono le persone su un gommone. Combattete il traffico umano. Liberate le navi di soccorso. Ribadite che salvare in mare è un obbligo. Opponetevi alle calunnie dette finora. E la #discontinuità sarà bellissima. Grazie". Così, su Twitter Cecilia Strada che posta la notizia dell'Unhcr secondo cui da gennaio ad oggi sarebbero morte 900 persone durante la traversata in mare.