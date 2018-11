9 novembre 2018- 17:51 Governo: Centeno incontra Conte, focus su Uem e manovra

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Riforma dell'Unione economica monetaria europea, in vista del summit dell'area dell'euro di dicembre, la manovra e le riforme strutturali italiane. Sono questi i temi che sono stati affrontati nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno.In un incontro a Palazzo Chigi Conte e Centeno, si legge in una nota, "hanno discusso delle riforma dell'Unione economica e monetaria in vista del summit della zona euro di dicembre. Inoltre hanno scambiato le loro opinioni e i loro argomenti sull'agenda dell'Eurogruppo in particolare sulla manovra italiana". Infine, si legge ancora, "hanno avuto l'opportunità di discutere quello che il Governo italiano intende fare per quanto riguarda le riforme strutturali".